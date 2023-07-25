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Коммерсантъ FM
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Крути красиво

Велнес-велосипед Fuoripista Bike

И прежде можно было кататься на велосипеде по самым крутым трассам и подключаться к сообществу таких же энтузиастов — и все это не выходя их дома. Но никогда это еще не выглядело так стильно, как с интерактивным стационарным Fuoripista Bike от Adriano Design + R&D ELITE — бесколесным домашним велнес-велосипедом для проведения персонализированных и интерактивных тренировок.

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Его инновационный, поистине безупречный и при этом эргономичный дизайн превращает Fuoripista, что в переводе с итальянского означает «внетрассовое катание», в главное украшение дома. Бук, многослойное стекло, алюминий, сталь и кожа — этот велосипед украсит любой интерьер. Но и про тренировки на нем не стоит забывать, конечно.

Наталья Афанасьева

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