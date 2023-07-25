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Коммерсантъ FM
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Без трения

Экипировка для велосипедистов Gobik & Cupra

Специальная серия экипировки для велосипедистов, созданная совместными усилиями бренда велоодежды Gobik и автомобильной марки Cupra, — это новая эра, в которой спортивность и самый авангардный дизайн поставлены на службу гонщику. Одежда подходит для всех видов дисциплин, а также всех типов тренировок, обеспечивает баланс между производительностью и комфортом при многочасовой езде на велосипеде.

Сверхлегкое джерси с коротким рукавом CX Blend Unisex Cupra идеально сидит на гонщике, подходит для высоких температур, имеет защиту от солнца 50+ UPF. Технический трикотаж и твердая Acid-сетчатая ткань обеспечивают легкость, превосходную эластичность и воздухопроницаемость

Сверхлегкое джерси с коротким рукавом CX Blend Unisex Cupra идеально сидит на гонщике, подходит для высоких температур, имеет защиту от солнца 50+ UPF. Технический трикотаж и твердая Acid-сетчатая ткань обеспечивают легкость, превосходную эластичность и воздухопроницаемость

Сверхлегкое джерси с коротким рукавом CX Blend Unisex Cupra идеально сидит на гонщике, подходит для высоких температур, имеет защиту от солнца 50+ UPF. Технический трикотаж и твердая Acid-сетчатая ткань обеспечивают легкость, превосходную эластичность и воздухопроницаемость

Так, в шортах используется эластичная лайкра 4-Way Stretch — дышащая и легкая, при этом с высокой устойчивостью к истиранию, что обеспечивает отличное сжатие мышц и адаптируемость к анатомии велосипедиста. Замшевая подушка K10 — лучший вариант для длительных поездок благодаря двум пенам разной плотности с эластичной памятью. Центральный канал улучшает кровоток и снижает давление, а ткань с углеродными нитями предотвращает рост числа бактерий и оптимально отводит влагу.

Наталья Афанасьева

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