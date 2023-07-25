Одеться в своем стиле

Все смешалось в новой коллекции одежды Yamaha, которая получила название Rev Your Heart: гоночная экипировка и повседневный стиль, элегантность и технологичность, прошлое и будущее. Линия REVS создана для активного образа жизни, ее дизайн обеспечивает гармонию плавных и механических линий, практичности и передовых технологий. Линия Scooter — это спортивный стиль, который выглядит особенно уместно рядом со скутерами Yamaha: дерзко, умно, ярко.

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Hyper Naked — это сочетание уличных силуэтов с маневренностью, как у стритфайтеров Yamaha серии MT. Здесь доминируют фирменные оттенки черного, голубого и серого. В каждой детали одежды линии Tenere 700 World Raid воплощен решительный внедорожный дух Tenere 700 — дух путешествий. А линия 700 World Raid — это мастер-класс по точности и надежности, дизайн, пропитанный историей Yamaha. Линия Faster Sons — дань уважения культовым мотоциклам Yamaha, о чем говорят винтажные силуэты в стиле 1980-х и цвета, характерные для Yamaha того времени.

Наталья Афанасьева