Открытое лицо

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 2

Новый шлем Nexx Y.10 получился не только компактным, комфортным, легким и дышащим, но еще и стильным, поэтому его, возможно, вообще не захочется снимать. Активная система вентиляции обеспечивает оптимальный климат внутри: некоторые версии включают в себя еще и верхнее вентиляционное отверстие, которое можно регулировать с помощью двухуровневого механизма. Широкий и длинный визор, изготовленный из небьющегося поликарбоната Lexan, обеспечивает повышенное ощущение свободы и открытости внутри шлема. Его гладкая форма продумана для тех, кто носит очки. Наконец, Y.10 оборудован универсальными системами связи Bluetooth — что еще надо городскому ездоку? Тем более что по защитным свойствам Y.10 превышает даже строгие стандарты ECE 22-06: шлем изготовлен по технологии оболочки Polyfusion, отличающейся компактностью и высокой ударопрочностью, что делает его одним из самых безопасных открытых мотоциклетных шлемов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 7

Наталья Афанасьева