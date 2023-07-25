Носиться и носить

Помните, было время, когда, покидая автомобиль, мы от греха уносили с собой магнитолу от него? Слезая с нового скутера Honda, тоже рекомендуется снять и взять с собой домой его батарею. Не только потому, что ее могут подрезать, а чтобы к утру она была готова снова катать тебя, напитавшись от домашней розетки. Как котик из мисочки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Конструктивно, если не считать электродвигателя, встроенного в заднее колесо, новый скутер по большей части является классической моделью. Он имеет стальную раму и телескопические вилки, обеспечивающие великолепную управляемость на асфальте, сдвоенные амортизаторы, дисковые передние и барабанные задние тормоза Фото: Honda Фото: Honda Фото: Honda С левой стороны переднего обтекателя находится вместительный карман, в который можно положить полулитровую бутылку с водой и другие вещи, необходимые в пути. Справа имеется USB-разъем для зарядки смартфона и удобный крючок для сумки Фото: Honda В стандартную комплектацию входит задний багажник, а под сиденьем предусмотрен трехлитровый отсек для хранения. В качестве дополнительной опции предлагается верхний багажный ящик объемом 35 литра Фото: Honda Фото: Honda Honda Mobile Power Pack E: — съемный аккумулятор, способный выдерживать перепады температуры и влажности, удары и вибрации, дома вставляется в зарядное устройство, которое поставляется в комплекте со скутером. Светодиодные индикаторы отображают состояние зарядки в четырех сегментах Фото: Honda EM1 E: оснащен цифровой приборной панелью, высококачественным переключателем передач, светодиодными фонарями, задними подножками и боковой подставкой для быстрой парковки. Удобно, что задние подножки аккуратно складываются в кузов, когда они не используются Фото: Honda Масса скутера с установленным аккумулятором составляет без малого центнер. Дальность пробега на одном заряде батареи — около 40 км Фото: Honda Следующая фотография 1 / 9 Конструктивно, если не считать электродвигателя, встроенного в заднее колесо, новый скутер по большей части является классической моделью. Он имеет стальную раму и телескопические вилки, обеспечивающие великолепную управляемость на асфальте, сдвоенные амортизаторы, дисковые передние и барабанные задние тормоза Фото: Honda Фото: Honda Фото: Honda С левой стороны переднего обтекателя находится вместительный карман, в который можно положить полулитровую бутылку с водой и другие вещи, необходимые в пути. Справа имеется USB-разъем для зарядки смартфона и удобный крючок для сумки Фото: Honda В стандартную комплектацию входит задний багажник, а под сиденьем предусмотрен трехлитровый отсек для хранения. В качестве дополнительной опции предлагается верхний багажный ящик объемом 35 литра Фото: Honda Фото: Honda Honda Mobile Power Pack E: — съемный аккумулятор, способный выдерживать перепады температуры и влажности, удары и вибрации, дома вставляется в зарядное устройство, которое поставляется в комплекте со скутером. Светодиодные индикаторы отображают состояние зарядки в четырех сегментах Фото: Honda EM1 E: оснащен цифровой приборной панелью, высококачественным переключателем передач, светодиодными фонарями, задними подножками и боковой подставкой для быстрой парковки. Удобно, что задние подножки аккуратно складываются в кузов, когда они не используются Фото: Honda Масса скутера с установленным аккумулятором составляет без малого центнер. Дальность пробега на одном заряде батареи — около 40 км Фото: Honda

История марки Honda, как и у многих заслуженных автопроизводителей, начиналась не с автомобилей, а с велосипедов с моторами, столь востребованных на узких улочках японских городов в середине прошлого века. Грандиозный успех пришел вместе с Такео Фудзисава, возглавившим менеджмент компании. Он четко сформулировал владельцу и главному инженеру Соитиро Хонде основную маркетинговую задачу — изобрести маленький мотоцикл, удобный в управлении даже одной рукой, чтобы его мог купить каждый разносчик лапши. В результате родился один из самых популярных скутеров в мире — Honda Super Cub, производимый с 1958 года по настоящее время. За шестьдесят с лишним лет было продано более 100 млн «Супер Кубов»!

Однако в планах компании — переход до 2040 года исключительно на электричество. И Honda EM1 E: можно считать первой ласточкой двухколесных транспортных средств на батарейках, которые появятся у марки Honda уже в ближайшие несколько лет. Главная «фишка» новинки — съемный десятикилограммовый аккумулятор с ручкой для переноски. Дома он вставляется в зарядное устройство. А по истечении срока годности возвращается производителю. Утилизацию старых батарей Honda берет на себя.

Александр Папешин