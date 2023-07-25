Носиться и носить

Помните, было время, когда, покидая автомобиль, мы от греха уносили с собой магнитолу от него? Слезая с нового скутера Honda, тоже рекомендуется снять и взять с собой домой его батарею. Не только потому, что ее могут подрезать, а чтобы к утру она была готова снова катать тебя, напитавшись от домашней розетки. Как котик из мисочки.
История марки Honda, как и у многих заслуженных автопроизводителей, начиналась не с автомобилей, а с велосипедов с моторами, столь востребованных на узких улочках японских городов в середине прошлого века. Грандиозный успех пришел вместе с Такео Фудзисава, возглавившим менеджмент компании. Он четко сформулировал владельцу и главному инженеру Соитиро Хонде основную маркетинговую задачу — изобрести маленький мотоцикл, удобный в управлении даже одной рукой, чтобы его мог купить каждый разносчик лапши. В результате родился один из самых популярных скутеров в мире — Honda Super Cub, производимый с 1958 года по настоящее время. За шестьдесят с лишним лет было продано более 100 млн «Супер Кубов»!
Однако в планах компании — переход до 2040 года исключительно на электричество. И Honda EM1 E: можно считать первой ласточкой двухколесных транспортных средств на батарейках, которые появятся у марки Honda уже в ближайшие несколько лет. Главная «фишка» новинки — съемный десятикилограммовый аккумулятор с ручкой для переноски. Дома он вставляется в зарядное устройство. А по истечении срока годности возвращается производителю. Утилизацию старых батарей Honda берет на себя.