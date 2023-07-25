Преимущество по очкам

Марка BMW Motorrad представила довольно экстравагантное транспортное средство. Вроде бы не мотоцикл. Да и на скутер тоже не похоже. Без специальных очков, видно, не разобраться. К этому двухколесному вездеходу очки, кстати, тоже прилагаются как платная опция. Только нужны они совсем для другого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BMW Фото: BMW

Индивидуальные средства для городской мобильности — тема для BMW Motorrad совсем не новая. Пару лет назад марка представила на суд публики электрический скутер с индексом CE 04. Серьезная, тяжелая машина, двигатель которой может развивать 45 л.с и разогнать наездника до 120 км/ч, а батарея обеспечит пробег без подзарядки почти в 130 км. BMW CE02 имеет характеристики гораздо более скромные. Электромоторов два на выбор — мощностью 5 и 15 л.с. Тем не менее более мощная версия, прежде всего благодаря небольшому для такого транспортного средства весу в 132 кг, может разгоняться до 95 км/ч, а батарейка иссякнет, как обещают, после 90 км пути.

В BMW Motorrad называют свое изделие eParkourer. Название более чем говорящее: «двухколесник» скорее не транспорт, а средство для развлечения — прыжков на бордюры, ступени и тому подобное. Этому способствуют и конструкция аппарата — телескопическая вилка на переднем колесе, маятниковая подвеска на заднем, а также толстые колеса, — и то, что во многих странах Европы, в Германии в частности, на слабосильной версии BMW CE02 могут ездить те, кому уже исполнилось 15 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография При необходимости умные очки могут снабжаться диоптриями. Батарейки в очках хватит на десять часов — заряд у BMW CE02 кончится быстрее Фото: BMW И транспортное средство, и очки — не концепты, а вполне себе серийная продукция, которую уже можно приобрести в европейских странах по цене около 7 тыс. и 700 евро соответственно Фото: BMW Фото: BMW Следующая фотография 1 / 3 При необходимости умные очки могут снабжаться диоптриями. Батарейки в очках хватит на десять часов — заряд у BMW CE02 кончится быстрее Фото: BMW И транспортное средство, и очки — не концепты, а вполне себе серийная продукция, которую уже можно приобрести в европейских странах по цене около 7 тыс. и 700 евро соответственно Фото: BMW Фото: BMW

Вместе с «епаркурером» BMW Motorrad презентовала умные очки ConnectRide, на правую линзу которых можно выводить показания приборов, например скорость, и навигацию, что позволит ездоку все же смотреть, куда он едет в данную секунду.

Александр Папешин