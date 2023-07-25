Корона мотоимперии

За то время, что BMW Motorrad выпускает модель R18, ее переделывали столько раз и настолько серьезно, что порой невозможно было определить, что послужило донором для проекта. Вот очередной. Его автор — известный кастомайзер Дирк Олеркинг. Ему удалось настолько серьезно поработать над баварской техникой, что в получившемся результате трудно угадать не только R18, но вообще мотоцикл. Рама, разумеется, совершенно новая. У двухколесного транспортного средства появился самый настоящий кузов, изготовленный из алюминия вручную. Бак теперь вмещает в себя восемь литров топлива. Переднее колесо крепится на качающемся рычаге с центральной амортизационной стойкой. Выхлопная система — новая. Сиденье — если вы способны понять, что это именно сиденье, — тоже изготовлено вручную специалистами компании Kingston Custom, которой руководит Дирк Олеркинг, и затянуто натуральной кожей. Впрочем, от стандартного мотоцикла тоже кое-что осталось — двигатель, задняя подвеска, оптика, приборы и еще что-то по мелочам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кто и где собирается ездить на этом мотоцикле, не уточняется. Красивая подставка говорит о том, что, скорее всего, этот кастом-экземпляр станет музейным экспонатом Следующая фотография 1 / 3 Кто и где собирается ездить на этом мотоцикле, не уточняется. Красивая подставка говорит о том, что, скорее всего, этот кастом-экземпляр станет музейным экспонатом

Видимо, количество кастомов на платформе R18 настолько вдохновило BMW Motorrad, что марка при поддержке своих дилеров по всему миру решила учредить конкурс на лучшую переделку модели. Итоги этого года обещают подвести 29 сентября в Берлине, когда в немецкой столице торжественно откроется Центр BMW Motorrad Welt. В жюри войдут такие видные персоны мотоциклетного мира, как Тор Дрейк, Майкл Лихтер и Роланд Сэндс.

Александр Папешин