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Subaru анонсировала новую модификацию купе BRZ

Компания Subaru анонсировала новую модификацию купе BRZ, которая дебютирует в 2023 году.

Subaru BRZ

Subaru BRZ

Фото: Subaru

Subaru BRZ

Фото: Subaru

Никакой информации о новинке нет. Судя по описанию, речь идет о «заряженном» варианте модели. Ожидается, что новая версия получит пакет Performance Pack от соплатформенного купе Toyota GR86 — амортизаторы Sachs и тормоза Brembo.

Премьера новой версии Subaru BRZ состоится 23 июля на мероприятии Subiefest California в США. Напомним, спорткар дебютировал в конце 2020 года и пока не имеет никаких модификаций, кроме базовой.

Максим Вершинин

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