В США умер режиссер эпизодов сериала «Секретные материалы» Роберт Либерман

В Лос-Анджелесе на 76-м году жизни умер режиссер нескольких эпизодов сериалов «Секретные материалы» и «Декстер» Роберт Либерман, передает американская газета The Hollywood Reporter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Либерман в 2011 году

Фото: Matt Carr / Getty Images Роберт Либерман в 2011 году

Фото: Matt Carr / Getty Images

По данным собеседников издания, господин Либерман умер от онкологического заболевания, с которым он боролся на протяжении многих лет. Сын Роберта Либермана сообщил журналистам, что его отец скончался еще 1 июля, однако рассказать об этом прессе он решил только сейчас. Когда состоятся похороны режиссера, пока не сообщается.

Роберт Либерман известен в США как клипмейкер, продюсер, а также режиссер рекламных роликов, кино и сериалов. В частности, он принимал участие в съемках сериалов «Никита», «Сильное лекарство», «Мертвая зона», «Братья и сестры» (он был режиссером нескольких эпизодов в каждом из этих сериалов). Также господин Либерман снял несколько полнометражных фильмов, среди них «Огонь в небе», «Столик на двоих» и «Все, что я хочу на Рождество». Кроме того, он снял более 1 тыс. роликов для Hallmark, Oreo и других компаний. Роберт Либерман становился обладателем премии DGA в 1979 и 1995 годах.

Александр Кислов