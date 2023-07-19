В 2025 году году инвестор построит в «Лагонаки» четыре отеля на 690 номеров

К зимнему сезону 2025-2026 года на территории экокурорта «Лагонаки» в Адыгее четыре гостиничных комплекса на 690 номеров, сообщил заместитель генерального директора ООО «Мантера-Групп» Валерий Жуков в ходе заседания по развитию курорта при правительстве региона. Его слова приводит пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Адыгеи Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Общая площадь курорта «Лагонаки» составит 63,81 га. Согласно планам властей, в рамках первой очереди проекта будет построена «Верхняя деревня». Здесь и будут возведены четыре первых отеля отели разной степени звездности, а также будут оборудованы 25 км горнолыжных трасс (37 км – к 2030 году) и 6 канатных дорог (10 ед. – к 2030 году).

«Предусмотрено озеленение, создание общественно-деловой зоны, спа-центра, оборудование развлекательной зоны и детской игровой площадки. Там же будет создана вся обеспечивающая инфраструктура, пункты проката, автостоянки, построены административные и хозяйственные объекты»,— сообщает пресс-служба правительства.

Ранее сообщалось, что в создание горнолыжного курорта «Лагонаки» на территории республики Адыгея будет вложено 60 млрд руб. Планируется строительство 2,5 тыс. гостиничных номеров и создание 2 тыс. новых рабочих мест.

Анастасия Назарова