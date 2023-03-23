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Объем инвестиций в создание курорта «Лагонаки» в Адыгее увеличен до 60 млрд рублей

В создание горнолыжного курорта «Лагонаки» на территории республики Адыгея будет вложено 60 млрд руб., сообщается в отчете о работе кабинета министров Адыгеи за 2022 год.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе презентации отчета о работе кабинета министров республики

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе презентации отчета о работе кабинета министров республики

Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе презентации отчета о работе кабинета министров республики

Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

По словам главы региона Мурата Кумпилова, выступившего с докладом накануне, планируется строительство 2500 гостиничных номеров и создание 2000 новых рабочих мест.

«В прошлом году на строительство дорог и сетей электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения направили 206 млн руб. федеральных средств. В этом году направим уже 3,8 млрд руб.»,— цитирует господина Кумпилова пресс-служба правительства республики.

Как ранее писал «Ъ-Юг», власти Адыгеи предполагают, что создание курорта позволит увеличить турпоток в регион до 1 млн человек в год.

Анастасия Назарова

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