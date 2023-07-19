Экс-глава Белгородского района Анатолий Попков не смог отменить приговор за взятку в кассации

Кассационный суд отклонил жалобу бывшего главы Белгородского района Белгородской области Анатолия Попкова на приговор за взятку (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Согласно картотеке дел, решение нижестоящей инстанции оставлено без изменения.

В конце прошлого года Мосгорсуд ужесточил приговор Анатолию Попкову, вынесенный в Преображенском райсуде Москвы. Ему назначено 11 лет лишения свободы строгого режима со штрафом в 60 млн руб. Суд установил, что в 2018–2019 годах чиновник получил от представителя местного застройщика ООО «Лимон» 24,3 млн руб. за разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений в Белгородском районе. Во время следственных действий в доме у Анатолия Попкова нашли незарегистрированное оружие. Его задержали и заключили под стражу. После этого он лишился поста.

Защита экс-чиновника считает, что следствие неверно квалифицировало действия Попкова. По мнению адвокатов, получения взяток в их юридическом смысле не было, а деньги шли на социальные проекты.

Сергей Толмачев

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