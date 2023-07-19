«Ведомости»: правительство одобрило сокращение расходов бюджета на 450 миллиардов рублей

Правкомиссия по бюджетным проектировкам одобрила предложение Минфина о снижении на 10% расходов бюджета на 2024 год по так называемым незащищенным статьям, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам одного из них, сумма сокращений составит около 450 млрд руб.

Под защищенными расходами, как правило, понимают социальные обязательства бюджета (пенсии, пособия, зарплаты) и частично военные расходы, под незащищенными — все остальные. Как уточнил «Ведомостям» близкий к правительству источник, в этом случае под незащищенными подразумевались в основном расходы, у которых не было финансовых обоснований с соответствующими расчетами.

Представитель Минфина сказал газете, что итоговая сумма оптимизации пока не определена. Он заверил, что оптимизация не затронет расходы бюджета на социальную сферу, выплату зарплат бюджетникам, межбюджетные трансферты. Согласно закону о бюджете на 2023–2025 годы, в следующем годы расходы составят 29,4 трлн руб. Но, по словам одного из источников «Ведомостей», объем трат, «судя по всему, будет значительно выше».

Глава Минфина Антон Силуанов на нынешней неделе сообщил, что сокращение бюджета на 10% относится к расходам, не имеющим социального характера, и не затронет соцвыплаты. Министр говорил, что фронтальное сокращение бюджета подразумевает «равномерное снижение расходов по всем министерствам и ведомствам». Он также пообещал, что не будут затронуты расходы государства на оборону.

Лаура Кеффер