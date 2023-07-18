Минфин: сокращение расходов бюджета на 10% не затронет соцвыплаты и оборону

Cокращение бюджета на 10% относится к расходам, не имеющим социального характера, и не затронет соцвыплаты, заявил в интервью «Аргументам и фактам» глава Минфина Антон Силуанов. Он также пообещал, что не будут затронуты расходы государства на оборону.

Министр сказал, что фронтальное сокращение бюджета подразумевает «равномерное снижение расходов по всем министерствам и ведомствам». «Очень важно понимать, что фронтальное сокращение относится к расходам, не имеющим социального характера... Это, в первую очередь, пенсии, зарплаты, пособия, то есть обязательства перед гражданами. Естественно, под фронтальное сокращение не попадут расходы, необходимые для фронта, для победы»,— добавил господин Силуанов.

Он уточнил, что под социальными обязательствами также имеются ввиду зарплаты и пособия, детские выплаты, помощь регионам по поддержке граждан. «Например, "детский бюджет" составляет около 2,5 трлн руб., он вырос кратно за последние годы, и его объем продолжит расти»,— рассказал глава Минфина.

Ведомство предварительно оценило объем доходов федерального бюджета за январь—июнь в 12,3 трлн руб. Это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Дефицит бюджета в первом полугодии достиг 2,59 трлн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Бюджет не дотянул до базы».

Лаура Кеффер