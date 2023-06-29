Здание горбольницы на Крестовском острове отремонтируют почти за 40 млн рублей

В Санкт-Петербурге подведены итоги конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту здания ГБУЗ «Городская больница №9» на Крестовском проспекте. Как сообщается на сайте госзакупок, подрядчиком выбрано ООО «Арктум». Компания исполнит контракт за 39,7 млн рублей.

Согласно техзаданию, на объекте необходимо будет установить новые оконные блоки, которые должны быть выполнены из сосны, с деревянными подоконниками и стеклопакетами. Завершить работы необходимо до конца ноября.

По данным базы СПАРК, ООО «Арктум» зарегистрировано в 2019 году в Москве. За 2021 год выручка компании составила 22,4 млн рублей, при чистой прибыли более 250 тыс. руб. В портфеле госзаказа — 14 выигранных контрактов за 220,2 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что поликлиника в Калининском районе Петербурга намерена сделать капремонт за четверть миллиарда рублей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте