Первый в России отряд теробороны не приграничного региона назовут в честь маршала Катукова

На заседании оперативного штаба Орловской области принято решение о создании отряда народной дружины, который будет помогать правоохранительным органам обеспечивать безопасность и правопорядок. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков, отряд назовут «Бригада Катукова» в честь маршала, дважды Героя Советского Союза Михаила Катукова. Орловская область станет первым субъектом, который займется сбором ополчения, не имея при этом общей границы ни с новыми территориями, ни с зарубежными странами.

Будущие дружинники будут проходить боевую подготовку на полигоне МВД в Орловском муниципальном округе. Их научат обращаться с оружием, оказывать медицинскую помощь и ориентироваться на местности. Для этого на полигоне будут оборудованы необходимые площадки. Губернатор поручил завершить все работы к концу июля. Также для бригады создана группа в сети «ВКонтакте», где опубликуют образец заявления на вступление.

Господин Клычков на прошлой неделе рассказывал, что с инициативой сформировать в Орловской области народные дружины к нему обратились ветераны боевых действий и просто неравнодушные граждане. Чиновник уверен, что идею поддержат многие жители, патриоты, которые хотят получить нужные навыки и в случае необходимости оказать помощь силовым структурам.

Добровольческие народные дружины есть и в других регионах. В частности, помощь в патрулировании территорий правоохранительным органам оказывают ополченцы в Белгородской и Курской областях, которые, в отличие от Орловской, граничат с Украиной.

Подробнее — в материале «Ъ» «Территориальная оборона углубляется в тыл».

Сергей Толмачев, Воронеж