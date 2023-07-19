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Коммерсантъ FM
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ТАСС: суд приговорил к 12 годам лишения свободы украинца, которого ФСБ называет диверсантом

Второй Западный окружной военный суд приговорил гражданина Александра Цилыка к 12 годам лишения свободы и штрафу 500 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде. Статья УК РФ, по которой осудили господина Цилыка, не уточняется.

«Суд приговорил Цилыка к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима. Он признал вину частично, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений»,— сказал собеседник агентства.

В начале декабря 2021 года ФСБ заявила о поимке двух украинских шпионов и одного диверсанта, которые занимались сбором секретной информации и подготовкой теракта на территории трех регионов России. Среди задержанных был господин Цилык.

Ведомство утверждает, что взяло на тот момент 23-летнего молодого человека с поличным, когда он доставал из тайника взрывные устройства общей массой полтора килограмма в тротиловом эквиваленте. В ходе допроса, видео которого опубликовала ФСБ, господин Цилык заявил, что был завербован Главным управлением разведки (ГУР) Украины для осуществления диверсий на территории России. В СБУ задержание украинских агентов и диверсантов назвали фейком.

Эрдни Кагалтынов

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