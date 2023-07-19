Еврокомиссия: Турция не станет членом ЕС в 2024 году

Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил «Известиям», что Турция не станет членом Евросоюза в 2024 году. Он отметил, что процесс вступления в ЕС «занимает годы, а не часы».

Турция подала заявку на членство в ЕС в 1987 году, статус кандидата получила в 1999 году. Переговоры о вступлении начались только в 2005 году. Обсуждение вопроса осложняется в том числе из-за ряда турецких законов, которые, согласно позиции Евросоюза, нарушают свободу слова.

Господин Стано также заявил, что Евросоюз пока не готов предоставить Турции безвизовый режим. «Решение о либерализации визового режима принимается государствами-членами после того, как страна выполнит все необходимые критерии, которые включают права человека и политические свободы»,— отметил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова уже в самое ближайшее время согласовать вопрос о вступлении Швеции в состав НАТО, но в обмен хочет активизации процесса вступления страны в Евросоюз. В НАТО и ЕС в ответ заявили, что желание господина Эрдогана увязать эти два процесса неуместно. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Турция согласилась одобрить вступление Швеции в альянс. Швеция в свою очередь обязалась содействовать присоединению Турции к Евросоюзу. Кремль призывал власти Турции «не носить розовые очки» и не надеяться на вступление в ЕС.

Эрдни Кагалтынов