В EA Sports FC 24 будет русская озвучка

В футбольном симуляторе ЕА Sports FC 24 (бывшая FIFA) будет полная русская локализация, включая озвучку на русском языке. Об этом стало известно из страниц игры в цифровых магазинах Steam, EA App и Epic Games Store. Неизвестно, будут ли для озвучки привлекать российских комментаторов.

Electronic Arts (ЕА) анонсировала футбольный симулятор ЕА Sports FC 24 на презентации 13 июля, однако тогда не было понятно, будет ли игра поддерживать русский язык. Ранее российский журналист и комментатор Константин Генич со ссылкой на представителей ЕА заявил, что в новых играх EA Sports FC больше не будет озвучки на русском языке.

Впервые российские комментаторы появились в серии в 2006 году с FIFA 07 — это были Василий Уткин, Юрий Розанов и Василий Соловьев. Видеоигра ЕА Sports FC 24 выйдет 29 сентября 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Switch, в России официально приобрести ее будет нельзя.

В мае 2022 года EA и Международная федерация футбола не смогли договориться о продлении лицензии на выпуск видеоигры FIFA, в результате чего их партнерские отношения были разорваны, а игра переименована.

Евгений Федуненко