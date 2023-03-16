В новых футбольных симуляторах EA Sports FC не будет российских комментаторов

В следующих частях EA Sports FC (бывшая FIFA) будут отсутствовать российские комментаторы. Об этом в онлайн-передаче «Коммент.Шоу» рассказал российский журналист и комментатор Константин Генич.

По словам господина Генича, с ним связались представители Electronic Arts (EA) и объявили, что в новых играх EA Sports FC больше не будет озвучки на русском языке. Впервые российские комментаторы появились в серии в 2006 году с FIFA 07 — это были Василий Уткин, Юрий Розанов и Василий Соловьев. С 2015 года и FIFA 16 российскими комментаторами в играх серии были Константин Генич и Георгий Черданцев. Вышедшая в 2022 году FIFA 23 стала последней игрой серии, в которой есть русская озвучка.

В марте 2022 года из-за спецоперации России на Украине EA сначала запретила киберспортсменам из России и Белоруссии участвовать в матчах по FIFA 22, а потом удалила из симулятора сборную России по футболу, российские футбольные клубы и стадион «Спартака» «Открытие Банк Арена». В мае 2022 года EA и Международная федерация футбола (FIFA) не смогли договориться о продлении лицензии на выпуск видеоигры FIFA, в результате чего их партнерские отношения были разорваны, а игра переименована.

Евгений Федуненко