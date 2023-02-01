Рамонский район Воронежской области возглавил экс-глава Подгоренского района Роман Береснев

Депутаты райсовета избрали главой Рамонского района Воронежской области экс-главу Подгоренского района Романа Береснева, ранее заручившегося поддержкой губернатора Александра Гусева. Об этом сообщили в администрации района.

Всего на конкурс заявились четыре кандидата. Основным конкурентом господина Береснева был директор областного бюджетного учреждения «Воронежский областной центр информационного обеспечения АПК» Иван Подгорнов. Также документы представили глава администрации Рамонского городского поселения Владислав Абдуллин и депутат райсовета, гендиректор ЧОП «Ермак» Станислав Стародубцев.

Роман Береснев родился в 1978 году в Подгоренском районе. Трудился слесарем-ремонтнеком ОАО «Маслозавод Подгоренский», следователем Подгоренского РОВД, затем — в администрации района.

Бывший глава Рамонского района Николай Фролов, покинувший пост в конце 2022 года, стал заместителем руководителя регионального департамента природных ресурсов и экологии — начальником отдела государственного надзора и охраны объектов животного мира. Он оставил руководство Рамонским районом с 30 декабря.

Олег Мухин