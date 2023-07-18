Аграриям напишут стратегию

Депутаты заксобрания обсудили разработку стратегии развития нижегородского агропромышленного комплекса (АПК). О ее необходимости в областном парламенте заговорили еще год назад, но разработка затянулась. Теперь найден подрядчик ООО «Страт энд эй — стратегия и аналитика»: созданная в апреле этого года компания получила контракт без публичного конкурса. На выходе должен получиться документ о приоритетных направлениях развития АПК, которые получат максимальную поддержку от бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Разработкой стратегии развития сельского хозяйства Нижегородской области займется зарегистрированная в апреле 2023 года московская компания «Страт энд эй — стратегия и аналитика». Как рассказал в заксобрании представитель областного минсельхоза Илья Храмов, сначала для нижегородских аграриев планировалось разработать стратегию развития до 2030 года, но затем было решено увеличить этот срок еще на пять лет.

Создать документ, где будут закреплены базовые принципы развития АПК, депутаты попросили еще в августе прошлого года, сначала аграрный комитет получил одобрение губернатора Глеба Никитина. Обсуждая его разработку, аграрии говорили о необходимости повысить рентабельность молочного производства в Нижегородской области, создать собственную систему семеноводства, решать проблемы с дефицитом кадров в отрасли и получением земельных участков.

Вернуться к разработке стратегии в региональном правительстве обещали в сентябре 2022 года, но задержались из-за более насущных задач, связанных с СВО.

Спустя почти год проектный офис стратегии развития Нижегородской области нашел разработчика, конкурсных процедур при этом не проводилось. Вице-спикер заксобрания Денис Бакиев заметил, что это «немножко удивительно»: «Хотелось бы понять, как были определены профессиональные качества компании, которая существует на рынке столь непродолжительное время». Заместитель губернатора Андрей Саносян пояснил, что большинство сотрудников «Страт энд эй — стратегия и аналитика», занимающихся разработкой стратегии нижегородского АПК, имеют за плечами большой опыт работы и «хорошие портфолио» по реализованным проектам.

«Это бывшие сотрудники “Большой четверки” (Deloitte, Pricewaterhouse Coopers, Ernst & Young и KPMG.— «Ъ»). Компании из России ушли, а ребята остались», — добавил чиновник.

По словам Ильи Храмова, на первом этапе разработчик запросил большой объем данных для анализа состояния нижегородского АПК и его роли в экономике региона. Эксперты изучают основные показатели и отраслевую структуру товарного производства, его производственные и сбытовые цепочки. Также они оценят ресурсную базу, проанализировав демографические показатели Нижегородской области, наличие земельных и технических ресурсов.

По итогам этой работы должны быть сформированы пять приоритетных направлений в развитии АПК, которым будет оказываться максимальная господдержка.

Этими направлениями могут стать производство зерна, мяса и молока и продукции из них, выпуск плодоовощной продукции, а также выращивание рапса и производство масложировых продуктов. «Пока это предварительные данные. После того как стратегия пройдет первые обсуждения с работниками АПК, приоритеты могут измениться», — уточнил Илья Храмов. Первые сессии по обсуждению стратегии пройдут в конце июля и августе, на первой встрече аграрии и эксперты намерены обсудить производство сахара.

Зампред комитета Александр Ефремцев, регулярно интересующийся развитием единственного в регионе Сергачского сахарного завода, заметил, что о предстоящей сессии он узнал только что и минсельхоз должен как можно раньше информировать участников о стратегических сессиях, предоставляя им для подготовки информацию по обсуждаемому вопросу. Депутат Ефремцев поинтересовался, какие суммы областное правительство готово зарезервировать в бюджете области на 2024 год под реализацию стратегии развития АПК: «Думаю, они должны быть значительно больше тех, что выделяются на поддержку этого сектора сегодня».

Андрей Саносян пообещал дать ответ на августовском заседании комитета.

Гендиректор АО «Ильино-Заборское» Алексей Степанов считает, что прежде чем формировать стратегию развития АПК, необходимо понять, как будет развиваться ситуация с ценами на сельхозпродукцию. «Есть ли у нас видение того, что будет с ценами на молоко? Выровняются ли они до уровня 2023 года и будут ли дальше такие скачки цен, как в этом году?» — поинтересовался он, но однозначного ответа не получил. По мнению эксперта, для разработки стратегии необходимо понимать, как будет складываться ценовая политика в предполагаемых приоритетных направлениях: ее прогнозирование поможет строить бизнес-планы, которые потом не рухнут.

Готовый вариант стратегии развития АПК Нижегородской области будет вынесен на рассмотрение законодательного собрания в октябре.

Андрей Репин