В модном доме Gucci сменилось руководство

Французская группа Kering миллиардера Франсуа Пино, которая управляет такими люксовыми брендами, как Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron и др., объявила о смене руководства в итальянском модном доме Gucci.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Жан-Франсуа Палю (слева) и Франсуа-Анри Пино, генеральный директор и председатель совета директоров Kering Фото: Charles Platiau / Reuters Фото: Richard Shotwell / Invision / AP Следующая фотография 1 / 2 Жан-Франсуа Палю (слева) и Франсуа-Анри Пино, генеральный директор и председатель совета директоров Kering Фото: Charles Platiau / Reuters Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Марко Биззарри, который был президентом и генеральным директором Gucci с 2015 года, покинет компанию 23 сентября. Kering подчеркнула, что, «находясь в течение 18 лет в совете директоров Kering, Марко Биззарри стоял за выдающимся ростом Gucci с 2015 года и прекрасно выполнял другие важные функции в компаниях Kering Group».

Новым президентом и гендиректором Gucci «на переходном этапе» назначен управляющий директор Kering Group Жан-Франсуа Палю, который должен «укрепить команду Gucci и подготовить ее руководство и организационную структуру для дальнейшего развития в будущем». Ради руководства Gucci господин Палю оставит свою должность в совете директоров Kering и переедет в головной офис Gucci в Милане.

Kering также объявила, что президент и гендиректор Yves Saint Laurent Франческа Беллетини вдобавок к своим нынешним обязанностям в этом модном доме займется развитием брендов во всей группе Kering, заняв пост заместителя генерального директора Kering Group. У нее в подчинении будут все руководители по развитию брендов группы Kering.

Евгений Хвостик