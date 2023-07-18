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Коммерсантъ FM
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В модном доме Gucci сменилось руководство

Французская группа Kering миллиардера Франсуа Пино, которая управляет такими люксовыми брендами, как Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron и др., объявила о смене руководства в итальянском модном доме Gucci.

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Жан-Франсуа Палю (слева) и Франсуа-Анри Пино, генеральный директор и председатель совета директоров Kering

Жан-Франсуа Палю (слева) и Франсуа-Анри Пино, генеральный директор и председатель совета директоров Kering

Фото: Charles Platiau / Reuters

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

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Жан-Франсуа Палю (слева) и Франсуа-Анри Пино, генеральный директор и председатель совета директоров Kering

Фото: Charles Platiau / Reuters

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Марко Биззарри, который был президентом и генеральным директором Gucci с 2015 года, покинет компанию 23 сентября. Kering подчеркнула, что, «находясь в течение 18 лет в совете директоров Kering, Марко Биззарри стоял за выдающимся ростом Gucci с 2015 года и прекрасно выполнял другие важные функции в компаниях Kering Group».

Новым президентом и гендиректором Gucci «на переходном этапе» назначен управляющий директор Kering Group Жан-Франсуа Палю, который должен «укрепить команду Gucci и подготовить ее руководство и организационную структуру для дальнейшего развития в будущем». Ради руководства Gucci господин Палю оставит свою должность в совете директоров Kering и переедет в головной офис Gucci в Милане.

Kering также объявила, что президент и гендиректор Yves Saint Laurent Франческа Беллетини вдобавок к своим нынешним обязанностям в этом модном доме займется развитием брендов во всей группе Kering, заняв пост заместителя генерального директора Kering Group. У нее в подчинении будут все руководители по развитию брендов группы Kering.

Евгений Хвостик

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