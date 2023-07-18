В Туапсинском районе после потопа вакцинировали 1200 человек от брюшного тифа и гепатита А

В Туапсинском районе завершили вакцинацию жителей, пострадавших в результате наводнения. 1219 человек получили прививки от дизентерии, брюшного тифа и гепатита А, еще 1,5 тыс. жителей было профагировано, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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Сотрудники ведомства контролируют санитарно-эпидемиологическую ситуацию, качество питьевой воды, а также подземных водоисточников и привозной воды. Всего было отобрано 200 проб из источников питьевого водоснабжения и автоцистерн на микробиологические, санитарно-химические и вирусологические показатели.

В Туапсинском районе в ближайшее время снова ожидаются дожди ливни с грозами и сильным шквалистым ветром. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

После предыдущего выпадения осадков в муниципалитете затопило дороги и дома, без вести пропали несколько человек. Позже их тела обнаружили в море. С 12 июля властями района введен запрет на купание в море из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации. Его продлили до 26 июля включительно.

Татьяна Ручкина

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