Ловись рыбка большая и дальненькая

Владелец агрохолдинга «Агриволга» и инвестор в туристические проекты Сергей Бачин вложился в добычу рыбы на Сахалине. Его структура стала владельцем местной компании «Алаид» с квотами на вылов минтая, сельди и гребешка, стоимость которой оценивается до 5,9 млрд руб. Это ресурсы с хорошей рентабельностью, но на добычу рыбы сегодня негативно влияет рост расходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Подконтрольное Сергею Бачину ООО «Фусса» 14 июля стало владельцем сахалинской рыбопромышленной компании «Алаид», следует из данных ЕГРЮЛ. Как следует из документов Росрыболовства, имеющиеся у «Алаида» квоты позволяют в 2023 году добыть 2,5 тыс. тонн минтая, 3,38 тыс. тонн трески, 2,28 тыс. тонн морского гребешка и др. По данным Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, «Алаид» также ведет добычу лососевых и управляет перерабатывающим комплексом мощностью до 90 тонн продукции в сутки. В 2020 году компания запустила еще один завод, рассчитанный на переработку 150 тонн сырья в сутки. Источник “Ъ” в отрасли оценил возможную стоимость сделки в $50–65 млн (4,53–5,89 млрд руб. по курсу ЦБ на среду). В «Алаиде» и ГК «Агранта» господина Бачина “Ъ” не ответили.

Сергей Бачин в 2003–2009 годах управлял девелоперскими активами «Интерроса» Владимира Потанина, в 2009–2019 годах был гендиректором «Розы Хутор», а затем — главой совета директоров курорта. Портфель «Агранты» включает агрохолдинг «Агриволга», специализирующийся на органическом сельском хозяйстве, комплексы «Большое Завидово» и «Ярославское взморье» в Тверской и Ярославской областях. «Васта Дискавери» господина Бачина занимается туристическими проектами на Дальнем Востоке.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев отмечает, что у «Алаида» весьма серьезная доля в общем объеме квот на добычу гребешка — 22%. По его словам, наравне с треской гребешок имеет приличную рентабельность и дает устойчивый денежный поток. Эти виды водных биоресурсов не попали во вторую программу инвестиционных квот, что снижает риски, добавляет господин Зверев. Сделка, отмечает он, подтверждает, что рыбная отрасль открыта для сторонних инвесторов.

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев говорит, что финансовые показатели рыбопромышленной отрасли выше средних по экономике, что и может стимулировать сделки. Но, добавляет он, расходы рыбопромышленников сегодня растут по всем направлениям. Существенно повысилась стоимость судового топлива, увеличиваются расходы на оплату труда, растет стоимость обслуживания флота, перечисляет господин Осинцев. По данным ВАРПЭ, в первом квартале 2023 года выручка рыбной отрасли выросла на 3,5% год к году, до 219,9 млрд руб., прибыль сократилась на 35,5%, до 31,1 млрд руб.

Инвестиционный банкир Илья Шумов отмечает, что одной из последних крупных сделок в отрасли была продажа в середине этого года рыбодобывающей компании «Витязь-Авто», владеющей лососевым заводом и участком по добыче нерки в Камчатском крае. Покупателем стало ООО «Восточный Актив» Евгения Свистулы. Источники “Ъ” говорили, что господин Свистула может действовать в интересах Александра Ткачева, экс-главы Минсельхоза и владельца Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева. В агрокомплексе во вторник комментарий не предоставили. В 2022 году в добычу лососевых на Камчатке начала инвестировать АФК «Система». Там заявили “Ъ”, что продолжат развивать свой рыбопромышленный холдинг «Восход», который уже включает четыре актива.

По словам Ильи Шумова, агропромышленный комплекс интересен инвесторам, так как связан с едой, на которой экономят в последнюю очередь. В случае рыбоводства, указывает он, привлекательности добавляет экспортная ориентированность бизнеса, тем более учитывая текущую девальвацию рубля. Как сообщала ВАРПЭ со ссылкой на данные Росстата, в 2022 году объем экспорта рыбы из РФ вырос на 4%, до 2,3 млн тонн, выручка от экспорта снизилась на 10%, до $6,1 млрд, в основном из-за снижения средней стоимости крабов.

Анатолий Костырев