«Интер РАО» завершает сделку по покупке крупнейшего производителя паровых турбин

Акции Уральского турбинного завода, крупнейшего производителя паровых турбин, передали в залог структуре «Интер РАО». На изменения в реестре обратил внимание «Интерфакс». Сейчас проводится структурирование сделки по приобретению предприятия.

Акции были переданы структуре «Интер РАО» — «Актив Энергия». До этого стопроцентная доля предприятия «УТЗ Актив» принадлежала московскому производителю электротехнического оборудования «Мосэлектрощит» и Ковровскому электротехническому заводу.

«Переговоры с МЭЩ завершены, сделка по приобретению Уральского турбинного завода в процессе структурирования»,— рассказали ТАСС в компании «Интер РАО».

Уральский турбинный завод ранее принадлежал холдингу «Ренова» Виктора Вексельберга. В апреле этого года стало известно, что завод выкупило малоизвестное предприятие «Мосэлектрощит». По словам источников «Ъ», сумма сделки составила 10 млрд руб. В 2022 году группа «Интер РАО» приобрела долю в предприятии «Современные технологии газовых турбин» (в прошлом им вместе владели Siemens и «Силовые машины»). В 2022 году компания выкупила завод «Воронежский трансформатор». Так «Интер РАО» наращивает присутствие в энергомашиностроительном бизнесе.

Уральский турбинный завод производит паровые турбины для ТЭС, АЭС и атомных ледоколов. Структура его собственников не раскрывалась несколько лет из-за санкций в отношении Виктора Вексельберга. В 2018 году сообщалось, что «Ренова» снизила долю в этом предприятии с 80% до 49%, еще 15% получило «Легаси Медиа», 16% было у Евгения Белова, 20% — у председателя совета директоров и совладельца «Ротека» Михаила Лифшица.

Подробнее — в материале «Круговращение турбин на рынке».

Анастасия Ларина