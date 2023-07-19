Одежда ушла по магазинам

Агрессивный рост российских одежных сетей, начавшийся во второй половине 2022 года после ухода части глобальных брендов, может завершиться в 2024 году. Одна из причин — заполнение почти всех качественных площадей. Теперь основной фокус игроков будет сосредоточен на оптимизации бизнеса, улучшении сервиса и увеличении лояльной аудитории брендов, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Крупные российские одежные сети в 2024 году могут завершить активный прирост числа своих магазинов, начавшийся в середине 2022 года из-за ухода некоторых международных брендов, рассказал “Ъ” один участников отраслевого мероприятия «Ночь в ритейле». По его словам, это связано в том числе с занятием большей части привлекательных локаций. Как рассказал источник “Ъ”, старший вице-президент по недвижимости «Глории Джинс» Алексей Кондраков на мероприятии заявил, что в России осталось не более 100 торговых объектов, где компания могла бы открыть свои магазины. В 2023 году «Глория Джинс» намерена расширить сеть на 180 точек, в 2024 году займется повышением эффективности сети. Представитель «Глории Джинс» подтвердил “Ъ” информацию.

Гендиректор «Стокманна» Геннадий Левкин также говорит, что качественные торговые объекты практически закончились. «Будущие хорошие площадки будут освобождаться, только если занявшие их ритейлеры покажут неудовлетворительные результаты»,— полагает господин Левкин. По его словам, в 2023 году «Стокманн» планирует расширить сеть на 16 объектов, семь из которых уже открылись, а в 2024 году — открыть еще 10 магазинов. В Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic, Sela) ранее говорили о планах удвоить число новых магазинов в 2023 году по сравнению с 2022 годом, когда компания открыла 113 магазинов. Во вторник в Melon Fashion Group, Lime, Familia не ответили “Ъ”.

После начала военных действий РФ на Украине и новой волны западных санкций из России ушло несколько крупных иностранных модных брендов. В их числе — H&M, Zara, Uniqlo, Victoria’s Secret, Mothercare, Nike и т.д. У H&M было почти 150 точек в России. Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) закрыла 269 магазинов из 514 точек в РФ, а остальные передала ливанской Daher Group, которая перезапустила объекты под брендами Dub, Ecru, Vilet, Maag. У Uniqlo на 2022 год в российских торговых центрах работало 50 магазинов.

Согласно оценкам NF Group, количество доступных площадей уже сократилось до минимума, и некоторые девелоперы предпочитают ожидать «своего» якорного арендатора. По данным Nikoliers, уровень вакантности в торговых центрах Москвы в первой половине 2023 года снизился до 13,5%, а по итогам 2022 года достигал 14,9%, а в отдельных торговых центрах доходил до 25–30%.

Директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева называет логичным решение крупных модных брендов завершить активную экспансию в этом году. Быстрый прирост по количеству торговых объектов не мог продолжаться бесконечно, соглашается гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс. По ее словам, лучшие освободившиеся объекты уже разобраны, а ротация магазинов внутри сетей с перемещением на большие площади или в более привлекательные локации продолжится и в 2024–2025 годах.

После завершения стадии активного роста российским модным брендам стоит сосредоточиться на развитии новых товарных категорий, привлечении неохваченных потребителей, улучшении качества обслуживания и оптимизации бизнес-процессов, считает Евгения Хакбердиева. А когда в России останется совсем мало качественных свободных площадей, российские бренды начнут интересоваться и более активным развитием на соседних рынках, добавляет она.

Старший директор CORE.XP Марина Малахатько считает, что некоторые российские одежные сети в 2024 году могут начать и сдавать в субаренду избыточные торговые площади. В то же время, отмечает эксперт, говорить о полном поглощении площадей международных брендов пока рано, и процесс может растянуться еще на 1–1,5 года.

Алина Савицкая