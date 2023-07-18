Взятка осталась в деле

В Краснодаре кассация оставила без изменений приговор Елене Семеняк, экс-начальнику инспекции ФНС по городу Туапсе, которая получила десять лет колонии за взятку. В 2013 году госпожа Семеняк заставила директора ООО «ГК "Все люди равны"» Александра Фириченко перечислить на счет ее матери 4,5 млн руб. В случае отказа налоговик обещала проблемы, которые бы осложнили компании участие в реконструкции Туапсинского НПЗ. Елена Семеняк заявила о невиновности и просила отменить приговор.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Четвертый кассационный суд в Краснодаре отказал в удовлетворении жалобы Елены Семеняк, бывшего начальника инспекции ФНС по городу Туапсе, которая просила отменить обвинительный приговор по уголовному делу об особо крупной взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Информация о судебном акте размещена в картотеке суда.

Как сообщалось, летом прошлого года Туапсинский горсуд приговорил Елену Семеняк к лишению свободы на 10 лет с выплатой штрафа в сумме 90 млн руб., приговор уже вступил в силу.

Опубликованные системой «Правосудие» судебные акты содержат некоторые подробности уголовного преследования Елены Семеняк. В частности, заявителем о вымогательстве взятки был Александр Фириченко, директор ООО «ГК "Все люди равны"». В период с 2011 по 2016 годы строительное предприятие «ГК "Все люди равны"» участвовало в проекте реконструкции Туапсинского НПЗ, принадлежащего НК «Роснефть». Застройщик приобретал участки и ветхие строения поблизости от НПЗ, строил склады и площадки для строительной техники, после чего сдавал все это в аренду Туапсинскому НПЗ. В связи с покупкой одного из объектов у ГК «Все люди равны» появилось право на возврат НДС на 9 млн руб. Однако глава местной налоговой инспекции Елена Семеняк дала понять Александру Фириченко, что предприятие получит выплату только в случае передачи ей половины суммы, предназначенной к возврату. Господин Фириченко отказался и не стал обращаться за оформлением выплаты. Спустя два года госпожа Семеняк в разговоре с директором ГК «Все люди равны» вернулась к теме взятки, указав на то, что сам по себе отказ от заявки на возврат НДС подозрителен. Руководитель инспекции высказала намерение инициировать проверки ООО «ГК "Все люди равны"», по итогам которых к компании неизбежно возникли бы претензии. Елена Семеняк напомнила Александру Фириченко, что предприятие не сможет заключать договоры с ООО «РН-Туапсинский НПЗ», если у него будут споры с налоговой. В итоге бизнесмен дал указание перечислить на счет матери Елены Семеняк 4,5 млн руб. якобы за аренду принадлежащей пожилой женщине мини-гостиницы.

В ходе следствия и суда Елена Семеняк не признала себя виновной и назвала свое уголовное преследование провокацией. Получить комментарий защитников не удалось: Сергей Толмаченко и Юлия Минаева (их фамилии указаны на сайте суда) пояснили, что не участвовали в процессе на стадии кассации. Интересно, что сам Александр Фириченко был участником скандала, связанного с реконструкцией НПЗ: в 2017 году суд признал его виновным в причинении ущерба заводу на 500 млн руб. при получении арендных выплат. Бизнесмен возместил ущерб и был приговорен к одному году и девяти месяцам колонии-поселения.

Анна Перова, Краснодар