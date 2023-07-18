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Коммерсантъ FM
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Следователи задержали подозреваемого в покушении на главу Рамонского района Воронежской области

В Главном следственном управлении Следственного комитета России сообщили о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство главы администрации Рамонского муниципального района Воронежской области Николая Фролова в декабре 2019 года. Тогда под служебной иномаркой чиновника сработало установленное на нее взрывное устройство. В результате взрыва он получил серьезное ранение ног, однако остался жив.

Николай Фролов

Николай Фролов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Николай Фролов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На первоначальном этапе следователям не удалось установить и задержать причастных к покушению на господина Фролова. Уголовное дело (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) было передано на расследование в центральный аппарат ведомства.

Накануне в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении покушения задержали местного предпринимателя Андрея Богомазова. На его причастность к преступлению указывают результаты экспертиз и изъятые из его дома предметы и документы.

«Установлено, что Богомазов не мог ввести в эксплуатацию нежилое здание, построенное с нарушениями. Администрация указывала ему на необходимость устранения имеющихся нарушений градостроительных норм. Не желая выполнять эти требования, Богомазов решил совершить убийство главы района»,— пояснили в ведомстве. Следствие ходатайствует о заключении задержанного под стражу.

Николай Фролов покинул пост главы Рамонского района в конце 2022 года и стал заместителем руководителя регионального департамента природных ресурсов и экологии — начальником отдела государственного надзора и охраны объектов животного мира.

Сергей Толмачев, Воронеж

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