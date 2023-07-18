FT: экспорт автомобилей из Армении в Россию вырос в 225 раз за год

Объемы экспорта автомобилей из Армении в Россию выросли за год в 225 раз. Такие данные приводит газета Financial Times (FT). Если в январе 2022 года объем автомобильного экспорта в Россию составлял $800 тыс., то в январе этого года он вырос до $180 млн.

Газета отмечает, что Армения автомобилей не производит, в Россию их возят из этой страны для обхода санкций США и ЕС. В марте 2022 года США запретили экспорт в Россию всех транспортных средств, в том числе подержанных, а также кузова и шасси в сборе. Ограничения коснулись американских марок, но и машин американской сборки, а также транспорт, находившийся в США. После этого в рамках четвертого пакета санкций ЕС запретил экспортировать в Россию автомобили стоимостью более €50 тыс. евро ($55 тыс.).

Экспорт других товаров из Армении в Россию также вырос — из-за этого торговый оборот между двумя странами увеличился почти в два раза в 2022 году. 7 июня премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что взаимный товарооборот России и Армении вырос на 96% — до 140 млрд руб., или 660 млрд армянских драм. Из-за этого валовой внутренний продукт Армении за год увеличился на рекордные 13%, что более чем вдвое превышает показатель 2021 года.

По данным апрельской статистики от ВТБ, по параллельному импорту в России продается каждый десятый новый автомобиль. В феврале 2023 года число проданных машин, ввезенных в Россию по такой схеме, по сравнению с январем выросло на 16%. Среди лидеров ввозимых в Россию автомобилей — Toyota, Mercedes-Benz и BMW. В топ-3 наиболее популярных моделей вошли Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser 300 и Mitsubishi Montero Sport.

В октябре 2014 года Армения подписала договор о вступлении в ЕАЭС. Однако ставки таможенных платежей для ввоза автомобилей в Армении начали действовать с 2020 года. Таким образом, с 2014 по 2020 год применялись старые ставки. Это давало гражданам Армении возможность ввезти в страну и растаможить автомобиль дешевле, чем в других странах ЕАЭС. В 2022 году порядок растаможки автомобиля в Армении стал таким же, как в России.

Анастасия Ларина