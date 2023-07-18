Mercedes-Benz представил 680-сильный кроссовер AMG GLC 63 S E Performance

Компания Mercedes-Benz представила «заряженную» версию нового поколения кроссовера GLC — базовую модель AMG GLC 43 и флагманский AMG GLC 63 S E Performance.

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Основное отличие двух версий — силовая установка. Mercedes-AMG GLC 43 оснащен 421-сильный 2-литровым бензиновым турбомотором, дополненным 14-сильным стартер-генератором, интегрированным в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. 680-сильный Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance оснащается 476-сильным бензиновым турбомотором, который дополняет 204-сильный электромотор, и 9-ступенчатым «автоматом», а батарея на 6,1 кВт•ч обеспечивает до 12 км пробега на электротяге. Обе модификации имеют полный привод и полноуправляемое шасси.

Традиционно для AMG-вариантов кроссоверы имеют спортивный декор кузова с новым аэродинамическим обвесом и новой решеткой радиатора, особыми колесными дисками, а также спортивные акценты в оформлении салона и особую графику цифровой панели приборов. Новинки отличаются более богатым, по сравнению с базовым Mercedes-Benz GLC, оснащением.

Стоимость Mercedes-AMG GLC 43 и Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance и сроки начала продаж новинок не названы. Напомним, премьера нового поколения кроссовера состоялась летом 2022 года.

Максим Вершинин

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