Госдума приняла закон о праве россиян на кредитные каникулы на постоянной основе

Госдума приняла закон о предоставлении гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, права на кредитные каникулы на постоянной основе. Использовать этот механизм россияне смогут для получения отсрочки по выплатам по потребительным займам и автокредитам.

Закон, разработанный группой парламентариев во главе с руководителем комитета ГД по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, вступит в силу с января 2024 года. Закон дает заемщику право потребовать льготный период сроком до полугода для займов на сумму 150 тыс. руб. для кредитных карт, 1,5 млн руб. для автокредитов, а также 450 тыс. руб. для прочих займов. До принятия закона на постоянной основе возможность взять каникулы действует только в отношении ипотечных кредитов.

«Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору — снизить риск невозврата кредита. Если человек заболел, потерял работу и его среднемесячный доход упал больше чем на 30%, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту»,— заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее механизм кредитных каникул по решению властей применялся в отношении россиян и предприятий, пострадавших в период пандемии коронавируса (в 2020–2021 годах), а также для мобилизованных граждан и их родственников.

По данным Банка России, по итогам января 2023 года было удовлетворено 68,2 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов (в том числе в рамках кредитных каникул) на сумму 31,4 млрд руб. Объем одобрения реструктуризаций для физлиц опустился до показателя октября прошлого года, демонстрируя снижение несколько месяцев подряд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Заемщики возвращаются с каникул».

Александр Кислов