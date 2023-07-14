На Рубинштейна разместили камеры для контроля за платной парковкой

В зоне платной парковки на улице Рубинштейна устанавливают комплексы фотовидеофиксации. На данный момент смонтирована 21 из 23 камер, сообщили 14 июля в пресс-службе петербургского комтранса.

Планируется, что камеры будут фиксировать приезжающие и отъезжающие автомобили в режиме реального времени для того, чтобы направлять данные в систему платных парковок и сверять информацию об оплате. В случае неоплаты нарушителям придёт штраф размером в 3 тыс. руб. Отмечается, что система будет также контролировать использование мест для инвалидов и отслеживать машины без госномеров.

При этом в Петербурге уже курсируют 96 автомобилей с установкой «Дозор», которые контролируют использование платных парковок каждые 15 минут.

Анастасия Порхоева

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