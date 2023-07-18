Агрокомплекс Ткачева проиграл иск о предоставлении участка для стройки дороги к птицефабрике

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева проиграло иск администрации Динского района Краснодарского края о предоставлении земельного участка для строительства дороги к месту строительства птицефабрики. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В декабре 2022 года АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева обратилось в суд с заявлением к администрации Динского района (ст. Динская) с просьбой признать незаконным решение администрации, согласно которому агрокомплексу было отказано в заключении договора на строительство дороги. Агрокомплекс просил направить проект договора на размещение подъездной дороги к птицефабрике «Кореновская» в станице Васюринская (цех №7 и №8). Как говорится в заявлении истца, площадь земельного участка составляет 1,3 тыс. кв. м, а срок действия проекта — 49 лет.

В сентябре 2022 года районная администрация направила в адрес агрокомплекса письмо, которым отказала в заключении договора на размещение подъездной дороги. Отказ был мотивирован тем, что администрация не полномочна распоряжаться испрашиваемым участком, поскольку территория уже была предоставлена физическим и юридическим лицам.

Суд установил, что спорный земельный участок относится в собственности субъекта РФ — Краснодарский край, поэтому администрация Динского района не обладает полномочиями по заключению договора на часть земельного участка.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле полагает, что АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева обжалует решение суда в апелляционной инстанции.

«Основанием для апелляционной жалобы может стать то, что спорный участок уже предоставлен в пользование юридическим и физическим лицам. Если отталкиваться от 137-ФЗ "О ведении в действие Земельного кодекса", администрация может распоряжаться таким земельным участком, такая ремарка значится и в выписке ЕГРН. Отказ в иске основан на формальном толковании норм права. Данные участки входят в лесозащитную полосу, фактически они не используются физическими или юрлицами по назначению. Соответственно, варианты "разворота" дела остаются»,— прокомментировал господин Шицле.

АО «Фирма ''Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева''» основано в 1993 году Николаем Ткачевым — отцом экс-губернатора Краснодарского края и бывшего главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. Холдинг объединяет более 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, птицеводством, свиноводством и пр. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка холдинга по итогам 2022 года составила 78,9 млрд руб., чистая прибыль 10,6 млн руб.

Тат Гаспарян

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram