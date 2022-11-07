Бывший контрактник пулей долетел до колонии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил в силе приговор Крымского гарнизонного суда в отношении военнослужащего-контрактника Егора Фоменко, осужденного весной за незаконное приобретение и хранение боеприпасов и взрывчатки в зоне специальной военной операции на Украине. За предпринятую еще весной этого года попытку нелегального провоза на территорию России пяти гранат, дымовых шашек и горсти патронов мужчину отправили в колонию почти на три года.

Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении “Ъ”, военнослужащий по контракту Егор Фоменко весной этого года находился в зоне СВО на Украине. В апреле он отказался от дальнейшей службы и отправился домой, прихватив с собой найденные ранее в аэропорту Херсона четыре ручные осколочные гранаты Ф-1, одну гранату РГД-5, пять унифицированных запалов гранат УЗРГМ-2, три винтовочных патрона 7,62 мм, шесть патронов СП-5 9 мм, один патрон 5,45 мм и один патрон 12,7 мм образца 1930 года.

Спрятав боеприпасы в рюкзаке с личными вещами, Фоменко добрался на попутках до границы и попытался провезти их на территорию России. Однако был задержан в Керчи. Запрещенный груз обнаружили на пункте стационарного инспекторско-досмотрового радиотехнического комплекса на автодороге А-291 «Таврида».

Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).

На допросе он полностью признал свою вину, отметив, что решился забрать боеприпасы ради обеспечения собственной безопасности в зоне конфликта, поскольку при увольнении был вынужден сдать штатное оружие. Зачем ему нужны были боеприпасы на территории России, он объяснить не смог.

Следствие также проверяло военного на причастность к совершению преступлений, предусмотренных ст. 332 (неисполнение приказа), ст. 337 (самовольное оставление места службы) и ст. 226.1 (контрабанда оружия) УК, но приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

В Крымском гарнизонном военном суде учли все смягчающие обстоятельства: чистосердечное раскаяние, положительные отзывы с места службы и отсутствие приводов в правоохранительные органы «на гражданке», приговорив военного к минимально возможному сроку — двум годам и семи месяцам колонии общего режима.

Фоменко попытался добиться условного наказания и обжаловал приговор, мотивируя свою позицию тем, что суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства.

Южный окружной военный суд, рассмотрев апелляционную жалобу, счел решение первой инстанции справедливым и оставил его без изменения.

Напомним, в прошлом году в Севастополе приговорили к пяти с половиной годам колонии строгого режима уроженца Ростовской области Андрея Скибина, сбежавшего из своей воинской части в 1998 году во время прохождения срочной службы. Перед побегом дезертир с подельником похитил четыре пистолета Макарова, планируя сбыть оружие на «гражданке».

Александр Дремлюгин, Симферополь