Оборудование нефтедобывающей компании из Северского района продали за 120 млн рублей

Компания «Хамдан» выкупила на торгах оборудование ООО «РМНТК-Термические системы» из Северского района Кубани за 120 млн руб. Сообщение о результатах торгов опубликовано на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В состав двух лотов входят две прицепные буровые установки, прицепные шасси и мачты осветительной системы, комплект телескопических цилиндров вышки, эвакуационный мост и другое оборудование. Приобрело имущество банкрота, предложив лучшую цену, ООО «Хамдан».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Хамдан» зарегистрировано в 2022 году в Элисте, республика Калмыкия. Основной вид деятельности — предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа. Бенефициаром предприятия является Владимир Даваев. Летом 2022 года здания и оборудование ООО «РМНТК-Термические системы» продали на торгах за 28 млн руб. ООО «РМНТК-Термические системы» было зарегистрировано в мае 2009 года в пгт Черноморский Северского района. Основным видом деятельности является предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа. Владельцем компании указан Артур Демьянченко. Выручка компании за 2021 год составила 5,9 млн руб., убыток — 159,8 млн руб.

Общество оказывает услуги по добыче нефти тепловыми методами и занимается бурением нефтяных и газовых скважин. Кроме того, оно построило пять котельных в Республике Татарстан. В состав компании входит завод по изготовлению нефтегазового оборудования. Предприятие работало в Новом Уренгое, Нижневартовске, Самаре, Якутске.

В 2020 году в отношении ООО «РМНТК-Термические системы» открыто конкурсное производство. В июле 2019 года Арбитражный суд края принял к производству иск ООО «Спецтехсервис» из Татарстана о признании кубанской компании несостоятельной из-за долга 19,2 млн руб. На июль 2019 года ООО «РМНТК-Термические системы» выступало в судах ответчиком по искам на общую сумму 240,5 млн руб.

Тат Гаспарян

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