Искусство — мать порядка

В парижском Центре Помпиду объявили о начале строительства нового музейного комплекса в пригороде столицы — Масси. Здание стоимостью €105 млн объединит запасники Центра Помпиду и парижского музея Пикассо с выставочными пространствами, мастерскими, концертными залами. После завершения в 2026 году новый Centre Pompidou Francilien—Fabrique de l'Art / Musee national Picasso Paris сможет соперничать с главными парижскими музеями современного искусства. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, архитектор Филипп Шамбаретта, президент Центра Помпиду Лоран Ле Бон и директор музея Пикассо Сесиль Дебре (слева направо) представили макет нового музея журналистам Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Президент региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, архитектор Филипп Шамбаретта, президент Центра Помпиду Лоран Ле Бон и директор музея Пикассо Сесиль Дебре (слева направо) представили макет нового музея журналистам Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото

На представление проекта собрались не только музейщики, но и люди власти. К президенту Центра Помпиду Лорану Ле Бону и директрисе музея Пикассо Сесиль Дебре присоединились президенты департамента и коммуны, мэр города Масси и президентка региона Иль-де-Франс, известный политик и бывший претендент на пост главы государства Валери Пекресс. Ну и, конечно, команда музея Помпиду во главе с директрисой Жюли Нарбе, строители и архитектор Филипп Шамбаретта.

Филипп Шамбаретта, мастерской которого PCA-Stream доверен проект, перефразировал несколько важных приемов композиции парижского Помпиду. Место наклонной площади, созданной итальянцем Ренцо Пьяно по образцу сиенской Пьяцца-дель-Кампо, займет существующее в Масси искусственное озеро. Длина здания будет соответствовать Помпиду, но высота будет вдвое меньше, значит, отражение ее удвоит. Воспроизвел архитектор и знаменитый наклонный эскалатор, но в виде обычной лестницы, так же поднимающейся вдоль фасада. Предусмотрены два выставочных блока, два помещения для хранения экспонатов, реставрационные мастерские.

Для парижского Помпиду это важное приобретение. Национальный музей с его 140 000 произведений в коллекции — самое богатое в Европе собрание современного искусства XX и XXI веков. Точно так же важны пространства и для парижского музея Пикассо, располагающегося в отреставрированном особняке. Это самый полный монографический музей художника, потому что составлен из коллекций его наследников, которые они передавали в музей начиная с 1979 по 2021 год.

Центр в Масси рассчитан на 30 000 кв. метров (для сравнения: выставочные залы Новой Третьяковки на Крымском Валу в Москве — около 12 000 кв. метров), из которых 24 900 отведены Центру Помпиду, 2100 — музею Пикассо, а остальные отданы городу для проведения мастер-классов, семинаров, концертов — переходные пространства между пригородом и артом, на которых они должны встречаться между собой. Это было одним из условий поддержки со стороны городских и региональных властей. «Мы никогда не согласились бы дать денег просто на склад искусства»,— подчеркнула Валери Пекресс, напомнив, что они в складчину вложили €40 млн из €105 млн, в которые обойдется центр.

Строительство начнется в июле 2024 года. Закончить его надеются в 2026-м, поскольку в 2025-м парижский Центр Помпиду закроется-таки на долгожданную реконструкцию, которая продлится до 2030-го. На это время не только коллекции, но и выставки отправятся за город в Масси. Лоран Ле Бон специально поблагодарил мэра Николя Самсона за то, что город продал участок для строительства за символический €1.

Масси — типичный пригород, но наивно представлять его культурной пустыней. Город уже располагает единственной в окрестностях Парижа стационарной оперой Opera de Massy и собственным оркестром, концертным залом Salle Paule B, рядом работает Университет Paris-Saclay, третий в новом рейтинге французских вузов. Как напомнила Валери Пекресс, сюда переехала четверть французских исследовательских институтов: «Если вы хотите воспитывать ученых, создателей будущего, им нужно искусство».

Надо отдать ораторам должное. Во время речей никто ни разу не запнулся в трехэтажном названии Centre Pompidou Francilien—Fabrique de l'Art / Musee national Picasso Paris. Разве что президент Ле Бон выразил уверенность, что народная смекалка изобретет прозвище поудобнее, а один из выступавших даже предложил легкомысленное «ПомПикАр». У Помпиду уже есть открытый в 2010 году филиал в городе Мец в Мозеле. Но филиалов непосредственно за парижской кольцевой дорогой у него, как и у других крупных парижских музеев, не было. За культуру здесь отвечали скорее Диснейленд или парк Астерикс. Именно поэтому региональные власти уделили проекту такое внимание — и не на словах, что легко, а деньгами.

Бороться за республиканский порядок в пригородах можно, как это делает МВД, посылая туда новые полицейские подкрепления. А можно стараться поменять там качество жизни. Не с помощью социальных подачек, которые часто служат извинением за второсортность, а поддержанием культурного равенства. Новый проект — одна из таких попыток, пусть не многое меняющая в нынешней ситуации, но устанавливающая определенный тренд. По поводу чего президент департамента Эссонн так прямо и сказал на пресс-конференции, отметив, что она проходит не где-нибудь, а «в будущем парижском филиале знаменитого Центра Помпиду в Масси».