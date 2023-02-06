Выделенную полосу для трамваев обустроят на мосту Александра Невского в Петербурге

На мосту Александра Невского в Санкт-Петербурге появится выделенная полоса для трамваев. Подробностями проекта 6 февраля поделились в пресс-службе Смольного.

Полосу выделят за счет делиниаторов (искусственный бордюр), что позволит обеспечить бесперебойное движение четырех трамвайных маршрутов в Центральном и Красногвардейском районах города.

Соответсвующий аукцион объявило ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга». В рамках закупки установят 1 073 дорожных делиниаторов. Сейчас такие ограничители можно встретить на Дачном и Каменноостровском проспектах, Исаакиевской площади и на Софийской улице.

В середине января «Ъ-СПб» рассказывал, что новый трамвай презентовали на «Невском заводе электротранспорта» в Петербурге.

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