Недостроенный многофункциональный комплекс рядом с ТРЦ «Мега» выставили на продажу за 80 млн рублей

В Екатеринбурге на торгах продадут недостроенный многофункциональный комплекс на Московском тракте рядом с торговым центром «Мега». Как указано в материалах к торгам, к продаже предлагают объект площадью 22,8 тыс. кв. м за 80,6 млн руб. Степень готовности объекта составляет 10%. Недострой находится за ТЦ Metro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Степень готовности здания составляет 10%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Степень готовности здания составляет 10%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из документов к торгам, незавершенный объект выставили на продажу по решению Арбитражного суда Свердловской области. Недострой изъяли у компании «Стратегия» (бенефициаром является Сергей Гаврилов). Согласно материалам, между Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) и ООО «Стратегия» был заключен договор аренды земельного участка, из которого следует, что компании однократно для завершения строительства многофункционального комплекса с автономной газовой котельной был предоставлен земельный участок. Поскольку срок действия договора истек в декабре 2020 года, а объект недвижимости не сдан в эксплуатацию, МУГИСО обратилось в суд с требованием изъять объект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок, где находится недостроенный объект

Фото: egrp365.org Участок, где находится недостроенный объект

Фото: egrp365.org

Представители компании в ответ на это заявили, что нарушение срока строительства связано с действиями органов местного самоуправления, которые не обеспечили подъезд строительной техники к объекту, а также электросетевой организации, изменившей технические условия подключения объекта строительства к сетям. Но строительство ул. Парковой и не предполагалось органом местного самоуправления, а выдвигался вариант общедолевого строительства улицы юридическими лицами. О том, что к земельному участку нет подъезда ответчику было известно с момента выбора этого участка.

«Тем не менее, в отсутствие целесообразности сохранения договорных отношений, ответчик производит строительство объекта в минимальном объеме – 10 %, позволяющем зарегистрировать право собственности на объект незавершенного строительства и получить земельный участок в аренду еще на три года. Доводы ответчика о том, что для строительства объекта недвижимости необходима электроэнергия, судом отклоняются, поскольку каким-то образом 10% объекта ответчиком возведено и без электричества»,— говорится в решение суда.

В итоге суд удовлетворил требования МУГИСО и изъял у компании недострой.

Заявки на участие в торгах принимаются до 18 августа, торги назначены на 24 августа. Шаг аукциона составит 806,6 тыс. руб.

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