Спортсменкам поменяли флаги

Российские спортсменки оказались заявлены на международные соревнования под сирийским флагом. В профильных федерациях об этом ничего не знают. Речь идет о Панарабских играх, которые проходят в Алжире. Карточки девушек из нескольких видов спорта — это, плавание, бадминтон, легкая атлетика и велогонки. Первыми обнаружили Telegram-каналы. В них незначительно изменены имена спортсменок и в некоторых случаях даты рождения. Например, велогонщица Дарья Малькова превратилась в Дарью Малько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Billel Bensalem / APP / NurPhoto / AFP Фото: Billel Bensalem / APP / NurPhoto / AFP

В федерации бадминтона “Ъ FM” сообщили, что узнали эту информацию из СМИ. Сейчас ее пытаются проверить, рассказал пресс-секретарь федерации Александр Багдатьев:

«У нас в бадминтоне игры еще не начались, поэтому еще никто не участвовал. Запросили информацию из всех источников по линии федерации, школы, тренеров. И будем проверять и смотреть.

Сама спортсменка никаких заявок именно на смену спортивного гражданства раньше не подавала. Если спортсмен меняет спортивное гражданство, это очень длительная и сложная процедура, в которой участвуют федерации обеих стран, если совершается переход, заключается соглашение. В данном случае никто об этом ничего не знал. Для всех это такая неожиданная история».

“Ъ FM” направил запросы во всероссийскую федерацию плавания и в федерацию велосипедного спорта России. В федерации легкой атлетики сообщили СМИ, что также проводят проверку. Как такое могло произойти? И грозит ли что-то спортсменкам? Спортивный юрист Артем Пацев отметил, что скорее всего ответственность за подобные заявки будут нести организаторы турнира, и основные вопросы у международных федераций должны возникнуть к ним:

«Вообще, это очень странно, поскольку именно международные федерации по соответствующим видам спорта обладают эксклюзивным и уникальным правом присваивать спортивное гражданство. Они ведут реестры спортсменов в своих видах спорта, и каждый участник соревнований, как правило, имеет свой уникальный номер. Понятно, что у спортсменов может быть два или более обычных гражданств, но спортивное гражданство у спортсмена только одно. Процедура смены спортивного гражданства достаточно сложная.

В федерациях по олимпийским видам спорта эта процедура требует еще, как правило, не только получение обычного гражданства, но и, как правило, достаточно серьезного срока так называемого выжидания, когда спортсмен, уже получив спортивное гражданство той или иной страны, не может выступать какое-то время под флагом новой страны на крупных международных соревнованиях. Тут, действительно, может быть либо какая-то ошибка, либо недосмотр организаторов турнира.

Скорее, это не ошибка, а какое-то желание организаторов турнира, возможно, они хотели допустить российских спортсменов к участию в своих соревнованиях, но в силу существующего запрета они попытались заявить под другим флагом.

Если с их стороны какого-то намеренного обмана не установлено, то не думаю, что будут какие-то санкции. Скорее всего, вопросы возникнут к организаторам соревнований».

Заявки на соревнования под сирийским флагом телеканалу «Матч ТВ» прокомментировали сами спортсменки. Пловчиха Анастасия Сорокина рассказала, что ее пригласили на Панарабские игры как на коммерческий старт. В итоге она снялась с турнира, чтобы не возникло проблем. А по словам велогонщицы Дарьи Мальковой, ей предложили быть спарринг-партнером спортсменок из Сирии, и участвовать в соревнованиях она не собиралась.

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