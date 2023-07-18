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Коммерсантъ FM
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Песков заявил о готовности России безвозмездно отправлять зерно в бедные страны Африки

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова безвозмездно поставлять зерно в нуждающиеся страны Африки. Так он ответил на вопрос, сохраняется ли позиция Москвы по вопросу бесплатных поставок в беднейшие страны, при этом замещая объемы, которые поставлялись из Украины в рамках зерновой сделки.

«Безусловно. Вы знаете, что, к нашему общему сожалению, речь идет о достаточно небольших количествах, ибо от "зерновой сделки" беднейшие страны Африки получили меньше всего и меньше всех. И, конечно, Россия здесь свою позицию сохраняет, мы находимся в контакте с нашими африканскими партнерами»,— сказал господин Песков журналистам.

Как работала зерновая сделка

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Он уточнил, что контакты по вопросу поставок российского зерна в бедные страны Африки продолжатся на форуме Россия-Африка. Он пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

17 июля, в последний день действия зерновой сделки, Россия уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о возражении против продления. В Кремле уточняли, что Россия выходит из соглашения до выполнения поставленных ею условий. Помимо вывода из-за под санкций заблокированных российских удобрений, Москва критиковала реализацию сделки за то, наибольшая доля вывезенного с Украины зерна поставляется не в беднейшие страны.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Зерновая разделка».

Лусине Баласян

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