ФСБ заявила о предотвращении в Угличе организации теракта по заданию спецслужб Украины

ФСБ сообщила, что в Угличе Ярославской области предотвращена подготовка теракта, была задержана россиянка. Она якобы собирала данные об объекте критической инфраструктуры по заданию спецслужб Украины.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что задержанная 1987 года рождения, другие подробности о ней не приводятся. По версии следствия, женщина «осуществляла по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта».

У задержанной изъяли средства связи. Там якобы содержалась переписка с «украинским координатором» с обсуждением планируемого преступления. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта), женщине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

В последние месяцы ФСБ неоднократно обвиняла украинские спецслужбы в подготовке терактов на территории России. В частности, 6 июля ФСБ сообщила, что житель Тюмени пытался подорвать газораспределительный узел в Исетском районе области. Во время задержания он вступил в бой с сотрудниками ФСБ и был уничтожен. Утверждалось, что убитый действовал по заданию «военизированных формирований» Украины.

Лаура Кеффер