ФСБ: готовивший теракт по заказу Украины житель Тюмени убит при задержании

ФСБ сообщила, что житель Тюмени пытался подорвать газораспределительный узел в Исетском районе области. Во время задержания он вступил в бой с сотрудниками ФСБ и был уничтожен. Спецслужба утверждает, что убитый действовал по заданию «военизированных формирований» Украины. Возбуждены уголовные дела.

«ФСБ совместно со Следственным комитетом РФ на территории Тюменской области пресечена противоправная деятельность сторонников националистической идеологии, граждан России, которые по заданию представителей украинских военизированных формирований готовили на территории региона преступление террористического характера»,— говорится в сообщении Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как сообщает ФСБ, все произошло 4 июля на в лесу вблизи газонефтераспределительного узла. В ответ на попытку задержания 38-летний мужчина использовал пистолет и взрывчатку. После этого он был ликвидирован ответным огнем. На опубликованном ФСБ видео заметна машина марки Lada с пулевыми отверстиями. Также на кадрах видно тело мертвого человека. Также ФСБ сообщила, что у него был обнаружен пистолет Макарова с патронами.

Как говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР), житель Тюмени являлся «сторонником радикальных взглядов» и разделял «идеологию запрещенного террористического украинского военизированного объединения». Следователи и криминалисты изъяли предметы, значимые для расследования уголовного дела. СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ (приготовление к теракту), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.1 ст.222 УК РФ, ст.222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия и взрывчатки).