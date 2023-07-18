Начальник томского департамента спецпроектов перешел на работу проректором ТПУ

Дмитрий Сон вернулся в Томский политехнический университет (ТПУ). 18 июля он приступил к работе в качестве руководителя дирекции корпоративного развития – проректора по молодежной политике и воспитательной работе, сообщила пресс-служба вуза.

Господин Сон работал в ТПУ на разных должностях с 2008 по 2022 год. В прошлом году Сергей Жвачкин, занимавший тогда пост губернатора, назначил Дмитрия Сона начальником департамента социальных проектов. Эта структура в составе областной администрации была создана, в первую очередь, для реализации проекта межвузовского кампуса. По словам господина Жвачкина, руководителю департамента предстояло стать «одним из моторов проекта создания кампуса».

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале 2023 года новый томский губернатор Владимир Мазур на заседании фракции «Единой России» в законодательной думе области сообщил о том, что стоимость строительства кампуса составит 46 млрд руб. По рекомендации правительства РФ регион оптимизировал параметры проекта.

В июне 2023 года был отправлен в отставку гендиректор АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» Константин Каминский.

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Валерий Лавский