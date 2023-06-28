Томскую ОЭЗ возглавил депутат областной думы Юрий Дроздов

Депутат законодательной думы Томской области Юрий Дроздов возглавил особую экономическую зону (ОЭЗ) «Томск». Согласно информации на сайте парламента, последние девять лет он также возглавлял ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области».

«В Томске действует зона технико-внедренческого типа. В России таких шесть. В совокупности с возможностями Большого Университета и строительством Кампуса, это важнейшая точка развития всего региона», - написал в своем Telegram-канале заместитель губернатора Томской области Василий Потемкин.

По его словам, в ближайшее время власти начнут строительство лабораторного корпуса.

Отмечается, что возглавлявший особую экономическую зону «Томск» на протяжении десяти лет Константин Каминский покинул свой пост. Причины не уточняются.

ОЭЗ «Томск» создана в декабре 2005 года, ее резидентами являются 40 компаний, работающих в сферах - информационные технологии и электроника. Выручка резидентов за 16 лет превысила 33 млрд руб., говорится на сайте ОЭЗ.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова