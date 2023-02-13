Бюджет создания томского межвузовского кампуса сократился до 46 млрд рублей

Стоимость строительства межуниверситетского студенческого кампуса в Томске составит 46 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Владимир Мазур, выступая на заседании фракции «Единой России» в законодательной думе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Глава региона уточнил, что из этой суммы 18 млрд руб. приходятся на федеральный грант, 27,1 млрд руб. – на внебюджетные источники, 0,9 млрд руб. – на областной бюджет. В сообщении пресс-службы областной администрации указывается, что по рекомендации правительства РФ регион оптимизировал параметры проекта.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», летом 2021 стоимость проекта оценивалась в 31 млрд руб. Согласно сайту «Прокампус», стоимость проекта составляет 65,5 млрд руб. В мае прошлого года ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский говорил о том, что, по его данным, бюджет создания кампуса в новых ценах составит 50-60 млрд руб.

Инвестором проекта выступает ООО «Томский студенческий кампус», учрежденное Газпромбанком и группой компаний «Гранит». В настоящее время, по данным Владимира Мазура, инвестор завершает изыскания на земельном участке на Сенной Курье.

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Валерий Лавский