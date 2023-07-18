Отыгравший 14 сезонов за волейбольный «Кузбасс» Михаил Щербаков покинул клуб

Волейбольный «Кузбасс», выступающий в российской Суперлиге, перед началом нового сезона покинул 39-летний центральный блокирующий Михаил Щербаков. Об уходе культового игрока сообщила пресс-служба клуба.

Михаил Щербаков был последним игроком, выступавшим за «Кузбасс» с момента создания этого волейбольного клуба в 2008 году. Ранее он лишь на один сезон покидал кемеровскую команду, отыграв в 2017-2018 годы за новосибирский «Локомотив». Таким образом, волейболист провел в составе «Кузбасса» 14 сезонов. Причина его ухода не называется.

С Михаилом Щербаковым связаны самые яркие страницы в истории достижений «Кузбасса». В 2019 году команда выиграла российский чемпионат, а в 2020-м дошла до полуфинала Лиги чемпионов (тогда турнир был прерван на стадии полуфиналов из-за пандемии коронавируса).

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Валерий Лавский