Государственный исторический музей (ГИМ) основан в 1872 году по инициативе ряда ученых и энтузиастов, одобренной императором Александром II. Здание музея, построенное по проекту архитекторов Владимира Шервуда и Анатолия Семенова, открылось летом 1883 года. Первоначально музей задумывался как общественно-просветительское учреждение, но при Александре III получил государственный статус.

После революции 1917 года многократно увеличил свое собрание за счет переданных ему ценностей из конфискованных личных собраний, храмов, монастырей, упраздненных малых музеев.

В 1986 году историческое здание музея на Красной площади было закрыто на реконструкцию, которая шла вплоть до постсоветского времени: новая экспозиция в отреставрированных залах поэтапно открывалась с 1997 по 2002 год.

В 2012 году в специальном павильоне, выстроенном внутри бывшего здания Московской городской думы, открылся Музей Отечественной войны 1812 года, входящий в состав ГИМа. Филиалами Исторического музея также являются в настоящее время Покровский собор (храм Василия Блаженного) на Красной площади и Палаты бояр Романовых в Зарядье. В 2020 году в Туле открылся первый региональный филиал музея.