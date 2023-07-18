Алексей Константинович Левыкин

Родился в 1959 году. В 1981 году окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В 1981–1985 годах — аспирант МГУ. С 1985 по 1987 год работал лектором Центрального музея В. И. Ленина. В 1987–1991 годах — старший научный сотрудник—хранитель научно-хранительского отдела «Оружейная палата» Государственных музеев Московского Кремля. С 1991 по 1998 год — завсектором оружия и конского убранства Оружейной палаты, затем до 2001 года — заведующий научно-хранительским отделом «Оружейная палата» Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», а с 2001 по 2010 год — научный руководитель государственного учреждения культуры «Государственный историко-культурный музей заповедник "Московский Кремль"».

С 2010 года — директор Государственного исторического музея. Кандидат исторических наук, входит в состав Геральдического совета при президенте Российской Федерации. В 2010 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.