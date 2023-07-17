Минфин предложил поправку о направлении налога на сверхприбыль в Резервный фонд

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку, согласно которой платежи бизнеса по налогу на сверхприбыль (windfall tax) осенью 2023 года направят в Резервный фонд. Поправку представил замглавы Минфина Алексей Лавров. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на трансляцию заседания комитета.

«(Предлагаем.— “Ъ”) разрешить правительству увеличивать общий объем расходов с направлением средств поступления налога на сверхприбыль в Резервный фонд»,— сказал господин Лавров.

Комитет Госдумы, рассматривая ко второму чтению законопроект о введении налога на сверхприбыль прошлых лет, отклонил предложения о выведении из-под windfall tax сбытовой сети нефтяных компаний, стивидоров, которые в течение 2022 года осуществляли перегрузку угля, компаний электроэнергетики с долей госучастия более 20%, сообщает «Интерфакс».

Поступления от windfall tax оцениваются правительством в 300 млрд руб. Документ планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы во втором чтении 19 июля.

Законопроект о налогообложении сверхприбыли за 2021–2022 годы правительство одобрило 13 июня. Тогда министр финансов Антон Силуанов сообщил, что эти средства пойдут на соцнужды.

Документ устанавливает разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд руб., он не коснется компаний, созданных после 2020 года.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Windfall tax смотрит в будущее».

Мария Федотова